Gobierno de BCS abre Clínica de Autismo en el CREE para niñas, niños y adolescentes

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó este jueves la entrega de la Clínica de Atención Integral para el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el CREE de Baja California Sur. La obra requirió más de un millón de pesos de inversión y, por lo tanto, ampliará la cobertura de salud y rehabilitación en beneficio de la niñez y adolescencia.

Además, el mandatario estuvo acompañado por Patricia Imelda López Navarro, presidenta honoraria del DIF Estatal, y por la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero. En este sentido, destacó que el nuevo espacio representa un paso importante hacia un sistema de salud más justo, humano y solidario.

La clínica ofrecerá evaluación, diagnóstico, terapias especializadas y acompañamiento familiar. Con ello, se incrementa la capacidad del CREE y, además, se facilita el acceso a servicios profesionales a bajo costo.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF recordó que este proyecto fue un compromiso de inicio de administración. “Hace cuatro años nos propusimos esta tarea y hoy cumplimos la palabra”, afirmó.

Asimismo, señaló que el espacio apoya a familias con limitaciones económicas. Mientras una terapia privada cuesta entre 1,000 y 2,000 pesos, aquí el servicio tendrá un costo de 31 a 124 pesos, lo cual representa un ahorro significativo.

Finalmente, el gobernador reconoció la labor de la familia DIF y del personal del CREE. Reiteró que la suma de voluntades transforma vidas y, por lo tanto, fortalece el bienestar de las niñas y niños con autismo.

