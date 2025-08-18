BCS se consolida entre los estados con menor pobreza en México

Baja California Sur se mantiene entre las entidades con menor índice de pobreza multidimensional en México, de acuerdo con la más reciente medición realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó el titular de la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social (STByDS), Omar Antonio Zavala Agúndez.

El funcionario destacó que la entidad registra cifras bajas tanto en pobreza moderada como extrema, muy por debajo del promedio nacional. Este desempeño se atribuye, dijo, a la implementación de políticas públicas estatales impulsadas por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, y que a su vez se articulan con el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocadas en la generación de empleo formal, la mejora salarial y la expansión de programas sociales.

Entre los indicadores que explican estos avances se encuentran los resultados del Servicio Nacional de Empleo en BCS, que ha vinculado a más de 22 mil personas a trabajos formales, y la labor del Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado (ICATEBCS), que ha certificado a más de 32 mil ciudadanos en competencias técnicas y de servicios.

“Con políticas adecuadas, voluntad política y participación ciudadana es posible combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población”, afirmó Zavala Agúndez.

El gobierno estatal subraya que los programas de apoyo a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia y jóvenes han sido determinantes para mejorar los ingresos familiares y generar condiciones de inclusión social.

No obstante, aunque las cifras colocan a Baja California Sur como un referente en reducción de la pobreza, persiste el reto de mantener un crecimiento económico equilibrado y garantizar que los beneficios lleguen a todas las regiones y sectores, particularmente en comunidades rurales y pesqueras donde aún se registran carencias.

