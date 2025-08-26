En BCS se denuncian 3 delitos sexuales cada día; está en quinto lugar del país en violación

En Baja California Sur se denuncian tres delitos sexuales cada día. Entre enero y julio de 2025, las autoridades abrieron 637 carpetas de investigación, lo que coloca al estado en el quinto lugar nacional en tasa de violación.

El abuso sexual encabeza la lista con 241 casos. Le siguen la violación simple y equiparada con 149 denuncias, otros delitos sexuales con 125 y el acoso sexual con 115 carpetas.

La problemática se concentra en los municipios con mayor población: La Paz (319 denuncias) y Los Cabos (254) suman casi el 90% de los casos. Los tres municipios restantes —Comondú, Loreto y Mulegé— apenas alcanzan 64 en conjunto.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tasa de violación en BCS es de 16.48 casos por cada 100 mil habitantes, lo que evidencia la gravedad del fenómeno en comparación con el resto del país.

Aunque las autoridades reconocen un aumento en la disposición a denunciar, las cifras reflejan que la violencia sexual sigue siendo uno de los principales problemas de seguridad y justicia en el estado, con la urgencia de reforzar medidas de prevención y atención a las víctimas.

