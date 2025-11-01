Gobierno de BCS anuncia descuento del 20% en trámite de placas y reemplacamiento
El Gobierno del Estado de Baja California Sur anunció un 20% de descuento en el trámite de placas de circulación o reemplacamiento , medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 .
De acuerdo con la información oficial, el descuento aplica para vehículos de uso particular, remolques, motocicletas, pickups y unidades de servicio público , con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares y mantener los registros actualizados .
Con el descuento, los costos quedan de la siguiente manera:
-
Automóvil: de $1,165 a $932 pesos.
-
Remolque: de $1,602 a $1,282 pesos.
-
Motocicleta: de $582 a $465 pesos.
-
Recogida en camión: de $1,165 a $932 pesos.
-
Servicio público: de $1,602 a $1,282 pesos.
El gobierno estatal exhortó a la ciudadanía a aprovechar el descuento en placas y realizar su trámite con anticipación , evitando filas y contratiempos. Asimismo, recordó la importancia de mantener la documentación vehicular al día para circular sin inconvenientes.
