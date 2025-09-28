BCS será sede de la celebración nacional del Día del Arquitecto

El próximo 1 de octubre, Baja California Sur será sede de los eventos nacionales por el Día del Arquitecto, una fecha establecida en México desde 2004 para reconocer la labor de esta profesión en el desarrollo urbano, social y turístico del país, especialmente en destinos como Los Cabos.

Este año, el Colegio de Arquitectos de Baja California Sur ha preparado una agenda especial que incluye conferencias magistrales, encuentros gremiales y una competencia náutica amistosa. El objetivo es fortalecer los lazos profesionales, promover el intercambio de ideas y abordar los desafíos actuales de la arquitectura en México.

Los temas centrales de las conferencias girarán en torno al desarrollo sostenible, la inteligencia artificial aplicada al diseño urbano, la descarbonización de la construcción y el papel de la arquitectura en el sector inmobiliario.

“Abordaremos temas relevantes como el impacto de la arquitectura en la ciudadanía, los retos frente a la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Además, el 3 de octubre tendremos una competencia náutica con miembros del Colegio y organizaciones como Canaco y Coparmex,” agregó.

Las actividades se llevarán a cabo en dos sedes principales:

San José del Cabo : el 1 de octubre en el Hotel Krystal Grand , donde se realizarán las primeras cuatro conferencias.

La Paz: el 2 de octubre, con otras tres conferencias magistrales que complementarán la jornada.

El evento culminará el 3 de octubre con una competencia náutica amistosa en Los Cabos, que reunirá a arquitectos de todo el estado y representantes del sector empresarial.