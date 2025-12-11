Gobernador de BCS respalda nuevas directrices de seguridad y protección civil anunciadas por Sheinbaum

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, informó que participó en la 52ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la 8ª Sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante los encuentros se presentaron nuevas directrices para mejorar la seguridad y la atención a emergencias en el país.

BCS se mantiene entre los estados más seguros

Castro Cosío destacó que Baja California Sur se mantiene entre las 10 entidades más seguras de México. Explicó que este resultado es fruto del trabajo coordinado con el Gobierno de México y de las acciones permanentes de prevención en la entidad. Señaló que estos avances reflejan el compromiso de las instituciones y de la ciudadanía para mantener un ambiente de paz.

Refuerzo a la Estrategia Nacional de Seguridad

La presidenta Sheinbaum anunció medidas para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad, Paz y Justicia. Entre ellas se encuentran la consolidación de la Guardia Nacional, el refuerzo de las policías estatales y municipales y la ampliación de las capacidades de inteligencia e investigación. El gobernador señaló que estas acciones permitirán brindar mayor tranquilidad a las familias sudcalifornianas.

Acuerdo Nacional contra la Extorsión

Durante la sesión se presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, orientado a combatir este delito de manera más efectiva. Castro Cosío resaltó que la nueva reforma permitirá que la extorsión sea investigada por la Fiscalía General de la República y perseguida de oficio. Afirmó que esta medida evita que la carga recaiga en las víctimas y fortalece la actuación del Estado.

Centros Comunitarios “México Imparable”

La presidenta Sheinbaum anunció la creación de 100 Centros Comunitarios de Alto Rendimiento “México Imparable”, que otorgarán 10 mil becas para impulsar actividades deportivas y culturales entre jóvenes. El gobernador destacó que esta iniciativa abre nuevas oportunidades de desarrollo y ayuda a prevenir conductas de riesgo.

Refuerzo a la coordinación nacional

Castro Cosío señaló que los acuerdos logrados fortalecen la coordinación entre las Fuerzas Armadas, las autoridades estatales y municipales y el Sistema Nacional de Protección Civil. Agregó que esto permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar una mayor protección para la población de Baja California Sur.