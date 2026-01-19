Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 19 de Enero, 2026
HomeSeguridadBCS duplicó homicidios dolosos en 2025; Comondú concentró casi el 40%
Seguridad

BCS duplicó homicidios dolosos en 2025; Comondú concentró casi el 40%

Las cifras oficiales de incidencia delictiva revelan un incremento de homicidios dolosos en Baja California Sur durante 2025. El estado pasó de 56 casos en 2024 a 113 en 2025.
19 enero, 2026
0
16
Baja California Sur cerró 2025 con 113 homicidios dolosos

IMG: Archivo Tribuna de México

Baja California Sur cerró el año 2025 con un repunte alarmante en materia de violencia letal. De acuerdo con cifras recientemente actualizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad registró 113 homicidios dolosos , cifra que contrasta significativamente con los 56 casos documentados en 2024 , lo que representa un incremento del 101.7% , es decir, más del doble en un año.

El municipio de Comondú encabezó la incidencia estatal al acumular 43 homicidios dolosos , equivalente al 38% del total en Baja California Sur. De estos crímenes, 38 fueron perpetrados con arma de fuego , lo que evidencia un patrón de violencia directa y ejecución.

En segundo lugar se posicionó Los Cabos con 21 homicidios , seguido de Loreto con 19 casos . Cabe señalar que Comondú y Loreto han sido identificados por autoridades estatales como zonas prioritarias , debido a la detección de operación de grupos delictivos en estas regiones.

Por su parte, los municipios de La Paz y Mulegé reportaron 15 homicidios cada uno , cifras menores pero que también forman parte del incremento generalizado observado durante el año.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha señalado previamente que la mayoría de estos hechos de alto impacto están relacionados con disputas entre grupos del crimen organizado.

Derivado de los hechos violentos registrados en las zonas identificadas como prioritarias, las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno han intensificado esfuerzos institucionales y operativos coordinados con el objetivo de neutralizar las células delictivas que buscan operar en el estado.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasHomicidios dolosos
Articulo anterior

España decreta tres días de luto por tragedia ferroviaria en Adamuz

Siguiente articulo

Refuerzan atención en colonias de Los Cabos con enfoque en derechos humanos