BCS duplicó homicidios dolosos en 2025; Comondú concentró casi el 40%

Baja California Sur cerró el año 2025 con un repunte alarmante en materia de violencia letal. De acuerdo con cifras recientemente actualizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad registró 113 homicidios dolosos , cifra que contrasta significativamente con los 56 casos documentados en 2024 , lo que representa un incremento del 101.7% , es decir, más del doble en un año.

El municipio de Comondú encabezó la incidencia estatal al acumular 43 homicidios dolosos , equivalente al 38% del total en Baja California Sur. De estos crímenes, 38 fueron perpetrados con arma de fuego , lo que evidencia un patrón de violencia directa y ejecución.

En segundo lugar se posicionó Los Cabos con 21 homicidios , seguido de Loreto con 19 casos . Cabe señalar que Comondú y Loreto han sido identificados por autoridades estatales como zonas prioritarias , debido a la detección de operación de grupos delictivos en estas regiones.

Lee más: Presuntos sujetos armados habrían sustraído a un hombre en colonia La Fuente

Por su parte, los municipios de La Paz y Mulegé reportaron 15 homicidios cada uno , cifras menores pero que también forman parte del incremento generalizado observado durante el año.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha señalado previamente que la mayoría de estos hechos de alto impacto están relacionados con disputas entre grupos del crimen organizado.

Derivado de los hechos violentos registrados en las zonas identificadas como prioritarias, las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno han intensificado esfuerzos institucionales y operativos coordinados con el objetivo de neutralizar las células delictivas que buscan operar en el estado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur