BCS espera fin de año con 70% de ocupación hotelera y proyecta al vino como motor económico emergente

Alta expectativa turística en invierno

Baja California Sur (BCS) cerrará el año con una proyección de más del 70% de ocupación hotelera durante la temporada invernal. El repunte se debe a eventos internacionales, festivales gastronómicos y nuevas conexiones aéreas que amplían la llegada de visitantes desde Sudamérica y Europa.

El subsecretario de Turismo del estado Fernando Ojeda Aguilar informó que el mercado mantiene una tendencia al alza. Al mes de octubre, BCS registra un 2.1% más pasajeros que en 2024, con más de 1.7 millones de visitantes internacionales y 3.7 millones de pasajeros totales recibidos en el aeropuerto de San José del Cabo. Actualmente, esta terminal se posiciona como el tercer mayor receptor de turismo internacional en México, solo detrás de Quintana Roo y Ciudad de México.

Nuevas rutas aéreas y expansión internacional

La plataforma aérea del estado se fortalece con dos hitos recientes:

San José del Cabo–Panamá , que abre acceso directo a mercados del Caribe y Sudamérica.

, que abre acceso directo a mercados del Caribe y Sudamérica. San José del Cabo–Frankfurt, en su segunda temporada, que garantiza la llegada de más turistas europeos.

En consecuencia, ambas rutas representan una expansión estratégica para diversificar el turismo y captar mercados de alto gasto promedio.

El vino sudcaliforniano como motor emergente

Ojeda Aguilar destacó el potencial del vino como nueva fuerza económica para BCS, especialmente en el marco de la proyección turística.

El enoturismo, reconocido internacionalmente por la ONU Turismo, ya cuenta con una cumbre mundial desde hace una década y genera ingresos importantes en destinos vinícolas.

BCS busca consolidar este segmento apoyándose en su producción emergente de uva en zonas como:

Valle de Santo Domingo

Valle del Mexicaíno

Todos Santos, donde ya operan proyectos vinícolas en expansión

Estos esfuerzos permiten reconvertir parte del sector primario hacia una industria con valor agregado, generando turismo, empleos y consumo local. Además, las condiciones naturales del territorio garantizan una producción de uva competitiva a futuro.

Lee más: Grupo Firme genera polémica en La Paz por interpretar narcocorrido

Eventos que refuerzan la temporada alta

Con la temporada alta en puerta, la oferta turística del estado será reforzada por:

La carrera Del Mar a Mar

El festival MaQueCho

Encuentros culinarios con sello sudcaliforniano

Finalmente, la autoridad estatal sostiene que estos eventos, sumados a la apertura aérea internacional, ayudarán a superar las cifras de visitantes de 2024, consolidando a Baja California Sur como uno de los destinos más fuertes de México.