¡Récord en BCS! Esterilizan 561 perros y gatos para blindar la salud pública

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) culminó con éxito una mega jornada de esterilización de mascotas en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado. En total, 561 procedimientos quirúrgicos fueron ejecutados, abarcando 261 perros y 300 gatos.

Esta iniciativa fundamental tuvo como propósito doble el control responsable de la población animal y la prevención de riesgos por enfermedades zoonóticas. La coordinación interinstitucional beneficia de manera directa a la ciudadanía sudcaliforniana, asegurando el bienestar animal y promoviendo la salud pública.

El Dr.Rafael de Luna de la Peña, quien dirige el Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat, destacó la trascendencia de estas acciones conjuntas. Reconoció el gran esfuerzo que la Secretaría de Salud realiza para coordinar este tipo de campañas vitales para el estado.

Experiencia formativa y bienestar Colectivo

Para los alumnos de la UABCS, la participación representa una experiencia formativa invaluable en su desarrollo profesional. Ellos tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos técnicos y, a su vez, fortalecer valores esenciales como la empatía y la responsabilidad social.

La UABCS impulsa activamente su modelo de Responsabilidad Social Universitaria por medio de estas alianzas estratégicas. Esta colaboración fortalece los lazos con las instituciones públicas y fomenta una convivencia armónica entre los humanos y los animales.