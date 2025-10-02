BCS fortalece presencia en Latinoamérica con nueva ruta aérea

Copa Airlines anunció la apertura de una nueva ruta directa entre Panamá y Los Cabos a partir del próximo 4 de diciembre, con tres frecuencias semanales los lunes, jueves y sábados.

El gerente general de la aerolínea en México, Mauro Arredondo, explicó que los horarios fueron diseñados para mejorar la experiencia de los viajeros, ya que el vuelo llegará a Los Cabos cerca del mediodía y regresará a Panamá a la 1:30 de la tarde, facilitando conexiones hacia ciudades clave de Sudamérica como Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, Santiago, Lima, Bogotá y Quito.

“Copa Airlines se convierte así en la primera aerolínea de América Latina en conectar con Los Cabos directamente desde una ciudad de la región. Creemos que los horarios son muy convenientes tanto para turistas como para residentes de Baja California Sur”, señaló Arredondo.

Durante el anuncio también se presentó el programa Panamá Stopover, que permitirá a los pasajeros permanecer en el país centroamericano hasta por siete noches sin costo adicional en la tarifa, combinando así dos destinos internacionales en un mismo viaje.

El representante de Copa Airlines destacó el trabajo conjunto con el gobierno estatal y municipal para impulsar la promoción de Baja California Sur en los principales mercados emisores de Latinoamérica.

“Estamos trabajando muy de la mano con las autoridades porque compartimos el mismo objetivo: que este vuelo sea exitoso y que cada vez lleguen más visitantes de América Latina, diversificando así el turismo en el destino”, puntualizó.

Con esta nueva ruta, la aerolínea fortalece su hub en Panamá, conocido como el “Hub de las Américas”, y amplía la conectividad internacional de Baja California Sur, que busca consolidarse como un destino más competitivo en el mercado global.

