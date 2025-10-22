Baja California Sur refuerza fumigación y mantiene baja ocupación hospitalaria por dengue en 2025

Como parte de las acciones de prevención y control del dengue en 2025, el sistema hospitalario de Baja California Sur reporta una ocupación menor al 2.6%, con 22 de 858 camas destinadas a pacientes bajo manejo clínico conforme a los protocolos de la Secretaría de Salud, informó su titular Ana Luisa Guluarte Castro.

Durante el verano, la dependencia estatal realizó jornadas de fumigación en más de 27 mil hectáreas de Los Cabos y La Paz, lo que contribuyó a reducir los riesgos de contagio. Hasta el momento se ha registrado una defunción por dengue en la entidad, precisó la funcionaria.

Actualmente, los trabajos de fumigación se desarrollan en Comondú y Mulegé, y continuarán en Loreto a partir del 24 de octubre. Además, brigadas de salud realizan nebulización en colonias de La Paz y Los Cabos donde se han detectado casos probables.

La médica detalló que el estado presenta 250 casos confirmados de dengue: 222 en La Paz, 20 en Los Cabos, 6 en Comondú y 2 en Loreto.

Estas acciones se complementan con visitas domiciliarias del programa de vectores, donde se aplican larvicidas y se orienta a la población sobre saneamiento básico para eliminar criaderos de mosquitos. Guluarte Castro subrayó que la participación comunitaria es clave, ya que la fumigación solo elimina al mosquito adulto.