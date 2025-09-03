BCS es el estado más golpeado por huracanes: Víctor Castro

Baja California Sur es el estado de la república mexicana que más ha sido golpeado históricamente por los huracanes, una condición que vuelve a ponerse de manifiesto con la inminente llegada de la Tormenta Tropical Lorena. La vulnerabilidad geográfica de la península obliga a reforzar constantemente la cultura de prevención y respuesta ante fenómenos de este tipo.

En la más reciente sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador Víctor Castro recordó que las estadísticas confirman el alto impacto de los ciclones en la región, lo que convierte a la entidad en un punto estratégico para la nación, tanto por su localización como por los riesgos permanentes a la población e infraestructura.

El mandatario resaltó que el pueblo sudcaliforniano ha sido probado en repetidas ocasiones por la fuerza de los huracanes, y que esa experiencia ha generado una mayor capacidad de organización frente a emergencias.

La Tormenta Tropical Lorena mantiene en alerta a comunidades y autoridades locales, al esperarse efectos de Ciclón tropical con lluvias, fuertes vientos y posibles marejadas en distintos puntos de Baja California Sur.

Las autoridades reiteraron la importancia de aplicar medidas preventivas como asegurar viviendas, proteger documentos importantes, mantener víveres a la mano y preparar una mochila de emergencia.

El Consejo Estatal de Protección Civil informó que los refugios temporales ya están listos para ser activados, mientras que brigadas municipales trabajan en la limpieza de drenes y zonas de riesgo.

Expertos recordaron que un Ciclón tropical puede intensificarse con rapidez, lo que exige vigilancia constante de la población.

El gobernador Víctor Castro sostuvo que cada temporada de huracanes refuerza la importancia de la prevención y el trabajo coordinado, reiterando que la entidad ha demostrado fortaleza histórica frente a este tipo de fenómenos.