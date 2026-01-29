BCS se mantiene libre de gusano barrenador; México sigue bloqueado por EEUU

El titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agrónomo, José Alfredo Bermúdez Beltrán, confirmó que Baja California Sur se mantiene libre del gusano barrenador del ganado, una plaga que ha generado afectaciones a la industria cárnica a nivel nacional. Destacó que el estado conserva un estatus sanitario favorable gracias a las acciones preventivas implementadas en coordinación con autoridades federales.

Como parte de estas medidas, Bermúdez Beltrán informó que ya fue reforzado el punto de verificación en Puerto Pichilingue y que se hará lo mismo en el acceso terrestre de Guerrero Negro, donde se instalará infraestructura extraordinaria para revisar de manera exhaustiva todo el ganado que intente ingresar a la entidad.

Pese a este panorama, Estados Unidos mantiene el bloqueo a las exportaciones de ganado en pie procedente de México, tras detectarse brotes en el sureste del país, situación que impacta indirectamente a los productores sudcalifornianos. Las autoridades reiteraron que la vigilancia sanitaria se mantiene de forma permanente para evitar la entrada de la plaga y proteger tanto la sanidad animal como la economía del sector ganadero.

El control sanitario en BCS ha sido fundamental para evitar la propagación de la larva Cochliomyia hominivorax. Las autoridades locales y federales han reforzado los puntos de inspección en puertos y carreteras para impedir el ingreso de animales infectados. No obstante, la interconectividad comercial del país provoca que el castigo impuesto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) afecte indirectamente la competitividad de los productores sudcalifornianos.

La crisis del gusano barrenador no solo representa una amenaza para la salud animal, sino un riesgo económico de gran escala. El ciclo de vida de esta plaga, que deposita larvas en heridas abiertas de mamíferos, puede causar la muerte del ganado en pocos días si no se detecta a tiempo. Por ello, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) mantiene una vigilancia epidemiológica permanente en todo el país.

