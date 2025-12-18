BCS recibió más de mil millones de inversión extranjera directa durante 2025

Más del 90% de la inversión extranjera en Baja California Sur se concentró en Los Cabos, consolidando al destino como el principal receptor de capital internacional en la entidad.

Según Maribel Collins Sánchez, secretaria de Turismo de BCS, la entidad recibió 1,400 millones de dólares en inversión extranjera directa, de los cuales aproximadamente el 70% corresponde al sector turístico.

“Estamos dentro de los primeros lugares de inversión extranjera directa, la cual es de 1,400 millones de dólares en Baja California Sur. El turismo representa el 70% de la inversión extranjera directa”, destacó Collins Sánchez.

Crecimiento en infraestructura hotelera de lujo

Se prevé la apertura de más de 1,000 nuevas habitaciones en los próximos meses, enfocadas principalmente en el segmento de lujo. En los últimos años, marcas internacionales de prestigio como Four Seasons, St. Regis y Park Hyatt han apostado por Los Cabos con proyectos hoteleros superiores a 100 millones de dólares cada uno, fortaleciendo al destino como uno de los más atractivos para la inversión extranjera en México.

