BCS invierte más de 870 mdp en obras escolares, según el Gobierno estatal

El Gobierno de Baja California Sur, encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío, informó que ha destinado más de 870 millones de pesos a la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura educativa en los cinco municipios. Según el director del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), Pablo Cota Núñez, esta cifra busca reflejar el compromiso de la actual administración con la educación pública.

Entre las obras destacadas se encuentran la construcción de dos primarias, dos secundarias y un preescolar en Los Cabos, una telesecundaria en Comondú, así como seis aulas nuevas en la primaria Venustiano Carranza de La Paz.

En el nivel superior, el reporte oficial incluye la edificación de la Nave Porcina de la UABCS en San Pedro, el campus Portales en Los Cabos y una extensión universitaria en Ciudad Insurgentes.

“Nuestro objetivo es que todas las obras cumplan con criterios de inclusión, con rampas de acceso y adecuaciones para personas con discapacidad”, señaló Cota Núñez.

