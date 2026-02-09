Baja California Sur se une en jornada estatal de limpieza y conciencia ambiental

aja California Sur se prepara para una nueva jornada de limpieza de playas y espacios públicos. El próximo 22 de marzo de 2026, los cinco municipios del estado participarán de manera simultánea en la estrategia nacional de limpieza, impulsada por la Semarnat en colaboración con Clean UP BCS. Esta iniciativa forma parte del movimiento Ola Azul: Movimiento que Une, Limpia y Transforma, que busca generar conciencia ambiental y promover la participación ciudadana.

Claudia Padilla, directora de Clean UP BCS, destacó que este esfuerzo se ha consolidado a lo largo de cuatro años como un movimiento que busca “mover conciencias” más allá de la recolección de basura. Recordó que durante la jornada estatal del 2025 se recolectaron 207 toneladas de residuos, y aseguró que este año se trabaja para reducir esa cifra y, al mismo tiempo, generar un mayor impacto en la población.

“El objetivo de mover conciencias. Juntamos 207 toneladas de basura el año pasado; esperemos que este año no sean tantas, es demasiado, pero estamos trabajando en eso”, afirmó Padilla.

Por su parte, Alejandra Bringas, encargada de Gestión Ambiental en La Playa Centro Comunitario, señaló que este año el enfoque estará en la zona de arroyo a un costado de La Choya y San Vicente, trabajando de manera coordinada con la Asociación de Vecinos de la Comunidad de La Playa. “El objetivo no es solo colaborar con la comunidad de La Playa, sino también con todas las comunidades aledañas”, explicó.

“Ahorita nuestro enfoque es colaborar en la zona de arroyo a un costado de La Choya y San Vicente. El año pasado recolectamos un promedio de dos toneladas, este año esperamos superar el doble o triple”, agregó Bringas.

El movimiento Ola Azul busca no solo limpiar playas y espacios públicos en Baja California Sur, sino también fomentar un cambio de hábitos y conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía interesada en participar y formar parte de esta iniciativa de impacto ambiental y comunitario.

