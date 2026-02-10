Víctor Castro integra a BCS en Jornadas por la Paz para reforzar la seguridad comunitaria

Con el objetivo de atacar las causas de la violencia y promover la sana convivencia, el estado de Baja California Sur se integró formalmente a las Jornadas por la Paz, una estrategia clave del Gobierno de México. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó que estas acciones se realizarán en coordinación con los tres órdenes de gobierno, enfocándose principalmente en las colonias de atención prioritaria de la entidad para fortalecer la cercanía institucional.

Durante una sesión de trabajo en el Palacio de Gobierno, donde participaron de manera virtual los alcaldes y alcaldesas de los cinco municipios, así como los integrantes de la Mesa de Seguridad, se detalló el plan operativo para este año. El mandatario estatal subrayó que el esquema busca evitar esfuerzos aislados, unificando el trabajo de las dependencias para que el impacto en la reconstrucción del tejido social sea real y medible en comunidades de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé.

El programa contempla un total de 44 actividades anuales, programadas a razón de una por semana. Estas acciones incluyen talleres de capacitación orientados al empoderamiento de las mujeres, torneos deportivos para jóvenes, ferias de la salud y jornadas culturales. Según Castro Cosío, la meta es fomentar valores y cohesión social mediante eventos comunitarios que mantengan a la ciudadanía alejada de conductas de riesgo, consolidando así la paz en el estado.

Prevención y Seguridad en Baja California Sur

La integración de Baja California Sur a esta estrategia nacional responde a la necesidad de mantener los índices de seguridad que caracterizan a la media península. En reuniones anteriores de la Mesa de Seguridad, se ha enfatizado que, aunque el estado mantiene cifras bajas en delitos de alto impacto comparado con otras regiones de México, la prevención del delito a nivel comunitario es fundamental para evitar el crecimiento de la violencia doméstica y las adicciones.

El compromiso de la Cuarta Transformación en la entidad se refleja en este llamado a la unidad entre ayuntamientos y dependencias estatales. El gobernador reiteró que construir la paz es una tarea colectiva que requiere organización y un trabajo cercano a la gente. Con estas Jornadas por la Paz, se espera que las colonias con mayor vulnerabilidad reciban atención psicoeducativa y herramientas de desarrollo que transformen su entorno social de manera positiva.

Finalmente, el mandatario estatal hizo un exhorto a todos los servidores públicos a sumarse activamente a este calendario de 44 semanas de trabajo intenso. La estrategia no solo busca la presencia policial, sino la llegada de servicios básicos y actividades recreativas que devuelvan el sentido de pertenencia a los barrios sudcalifornianos, garantizando así el bienestar de todas las familias en el estado.

