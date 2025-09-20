¡Alerta! En estos municipios de BCS se esperan lluvias hoy 20 de septiembre del 2025

Baja California Sur se prepara para recibir lluvias dispersas y chubascos, con posibles descargas eléctricas en zonas de sierra, según los pronósticos del clima que hoy 20 de septiembre de 2025 emitieron la Subsecretaría de Protección Civil del Estado y el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

Los expertos en clima advierten sobre la caída de chubascos en La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, que podrían afectar caminos y generar encharcamientos.

Estas condiciones climáticas son resultado del monzón mexicano y la interacción de canales de baja presión con aire húmedo proveniente del océano Pacífico, lo que generará precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en áreas de sierra de Baja California Sur.

Pronóstico del clima de hoy 20 de septiembre por municipios de BCS

La Paz y Los Cabos: Se esperan lluvias dispersas de hasta 5 mm, con chubascos focalizados de 10 a 15 mm en zonas de sierra, acompañados de posible actividad eléctrica.

Comondú: Lluvias dispersas menores a 5 mm, con chubascos puntuales de hasta 10 mm en áreas serranas, también con riesgo de descargas eléctricas.

Loreto y Mulegé: lluvias dispersas menores a 5 mm, con chubascos de 10 a 15 mm en zonas de sierra, donde también podrían presentarse tormentas eléctricas.

El SMN señala que estas lluvias de hoy podrían estar acompañadas de rachas de viento de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de BCS, lo que podría complicar las condiciones en zonas costeras y carreteras.

Además, las lluvias de hoy en Baja California Sur tienen el potencial de reducir la visibilidad, generar encharcamientos y, en casos extremos, incrementar los niveles de arroyos, lo que representa un riesgo para conductores y comunidades cercanas a ríos.