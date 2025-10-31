Gobierno de BCS reconoce la colaboración de SEMAR en la atención a 28 adolescentes rescatados en altamar
La Mesa de Seguridad en Baja California Sur reconoció la colaboración de la Secretaría de Marina–Armada de México (SEMAR) por la asistencia brindada a 28 adolescentes que llegaron al puerto de Topolobampo, Sinaloa.
A su arribo, el personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de la Octava Zona Naval de SEMAR efectuó las gestiones necesarias para su recepción y entregó a los adolescentes a las autoridades competentes, asegurando su retorno seguro a su lugar de origen.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Mesa de Seguridad mantuvo comunicación permanente con autoridades federales y locales de Sinaloa, con el fin de coordinar acciones y garantizar la protección de los derechos humanos de los adolescentes rescatados con apoyo de SEMAR de todos los involucrados.
- Lee más: Semar corrige versiones: los 28 jóvenes sí estuvieron en La Paz antes de ser enviados a Sinaloa
Asimismo, los integrantes de la Mesa de Seguridad reafirmaron su postura contra el trabajo infantil y anunciaron la implementación de una estrategia integral para prevenir y atender esta problemática.
El objetivo es fomentar entornos seguros y de bienestar para niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO