Gobierno de BCS reconoce la colaboración de SEMAR en la atención a 28 adolescentes rescatados en altamar

La Mesa de Seguridad en Baja California Sur reconoció la colaboración de la Secretaría de Marina–Armada de México (SEMAR) por la asistencia brindada a 28 adolescentes que llegaron al puerto de Topolobampo, Sinaloa.

A su arribo, el personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de la Octava Zona Naval de SEMAR efectuó las gestiones necesarias para su recepción y entregó a los adolescentes a las autoridades competentes, asegurando su retorno seguro a su lugar de origen.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Mesa de Seguridad mantuvo comunicación permanente con autoridades federales y locales de Sinaloa, con el fin de coordinar acciones y garantizar la protección de los derechos humanos de los adolescentes rescatados con apoyo de SEMAR de todos los involucrados.

Asimismo, los integrantes de la Mesa de Seguridad reafirmaron su postura contra el trabajo infantil y anunciaron la implementación de una estrategia integral para prevenir y atender esta problemática.

El objetivo es fomentar entornos seguros y de bienestar para niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur.