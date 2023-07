BCS tendrá menos albergues esta temporada de ciclones

El titular de la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur, Benjamín García Meza, confirmó la suspensión de cinco albergues debido a que no contaban con las condiciones óptimas para salvaguardar la integridad de las personas en esta temporada de huracanes. El funcionario apuntó que esta decisión se tomó tras el recorrido que hicieron en los 169 albergues de todo el estado, donde se verificó si estaban listos para operar ante la llegada de algún fenómeno meteorológico.

“En Los Cabos se suspendieron cinco albergues porque algunos no cumplían con los requisitos que nosotros marcamos. No hemos dado todavía la reposición, pero se tuvieron que dar de baja algunos albergues que estaban algunos inclusive corrían algunas avenidas de agua por ahí cerca y no quisimos arriesgarlos”, mencionó.