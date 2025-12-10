Aprueban en BCS que mujeres víctimas de violencia sean sujetas de asistencia social sin distinción

La reforma, presentada por la diputada Alondra Torres García, modifica la Ley de Asistencia Social del estado. Su objetivo es garantizar que mujeres víctimas de violencia sean reconocidas como personas sujetas de asistencia social, sin importar su orientación o identidad sexual.

La iniciativa incorpora un lenguaje incluyente y no sexista en el marco jurídico, reemplazando conceptos androcéntricos. Por ejemplo: “sujetos de derechos” se convierte en “personas sujetas de derechos”, y “menores de edad” pasa a ser “niñas, niños y adolescentes”.

Con esta reforma, las mujeres víctimas de violencia podrán acceder de manera efectiva a programas de asistencia social, atendiendo al principio de igualdad y no discriminación. Esto reafirma lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en BCS.

“Esta reforma representa un verdadero avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Reconoce las desigualdades estructurales y permite adoptar medidas específicas para garantizar una vida digna y libre de violencias”, expresó la diputada Torres García.

Los legisladores coincidieron en que la reforma promueve una visión de las mujeres como agentes sociales con derechos, capacidades y recursos para superar adversidades y contribuir plenamente a la sociedad.