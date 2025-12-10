Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 10 de Diciembre, 2025
BCS

Baja California Sur participa en el Primer Parlamento Nacional de Personas con Discapacidad

Se presentaron propuestas para impulsar la inclusión y apoyar a quienes brindan cuidados.
Brenda Ireri Yáñez
10 diciembre, 2025
BCS formó parte del Primer Parlamento Nacional de Personas con Discapacidad

Gobierno de BCS

Baja California Sur participó en el Primer Parlamento Nacional de Personas con Discapacidad, organizado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Este espacio busca promover la participación ciudadana, visibilizar los retos de este sector y construir propuestas que fortalezcan su inclusión en la sociedad.

El diputado Dagoberto Cortés Díaz, presidente de la mesa directiva del Parlamento y representante de la entidad, destacó la presentación de diversas iniciativas enfocadas en mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Entre sus propuestas, planteó la necesidad de garantizar facilidades laborales para los cuidadores, quienes asisten en terapias, traslados y citas médicas, y que a menudo enfrentan dificultades como permisos limitados en sus centros de trabajo o incluso el riesgo de perder su empleo.

La iniciativa contempla permisos flexibles, protección contra represalias y la creación de un Padrón Nacional de Cuidadores, que permitiría generar estadísticas claras y atender sus necesidades reales.

Cortés Díaz subrayó que atender y acompañar a quienes cuidan es esencial, ya que su bienestar impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Reafirmó la importancia de fortalecer el apoyo gubernamental y social hacia este sector.

El Parlamento Nacional busca impulsar la incidencia política de las personas con discapacidad, incorporar sus propuestas en la legislación federal y visibilizar los desafíos que aún persisten en materia de accesibilidad, inclusión laboral, salud y educación.

