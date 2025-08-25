BCS participa en reunión nacional sobre fondos y seguridad pública

En un contexto donde la violencia y la inseguridad siguen marcando la agenda nacional, Baja California Sur participó en la reunión de Secretarios Ejecutivos Estatales de Seguridad Pública, convocada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y encabezada por su titular, Marcela Figueroa Franco.

El encuentro tuvo como eje central la revisión de criterios y lineamientos para la distribución de los fondos federales destinados a seguridad, entre ellos el FASP, FORTAMUN y FOFISP, recursos clave para sostener la operatividad de policías estatales y municipales, así como para fortalecer capacidades de prevención y reacción.

En representación del gobierno sudcaliforniano, el secretario General de Gobierno y secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Saúl González Núñez, refrendó el compromiso de la entidad con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que se sostiene en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación entre órdenes de gobierno.

El funcionario destacó que Baja California Sur mantiene coordinación con los tres niveles de gobierno y con la comunidad organizada, para preservar la tranquilidad y el bienestar de las familias. No obstante, detrás del discurso de cooperación y transparencia, persiste la interrogante sobre qué tan efectivos han sido estos fondos en los estados y qué mecanismos reales de evaluación se aplicarán para asegurar que los recursos se traduzcan en seguridad tangible.

