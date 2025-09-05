Gobierno de BCS lanza nueva plataforma para denunciar accidentes y abusos laborales

La Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social de Baja California Sur (STByDS) anunció la puesta en marcha del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL). Esta plataforma gratuita permitirá denunciar violaciones a derechos laborales o reportar accidentes en centros de trabajo.

El titular de la dependencia, Omar Antonio Zavala Agúndez, señaló que el sistema representa un avance hacia la modernización, la justicia y la transparencia en el sector laboral. De esta manera, las personas podrán hacer valer sus derechos y fortalecer el cumplimiento de la ley.

“A través de este proyecto, la autoridad laboral podrá actuar de manera más ágil y oportuna. Por lo tanto, se iniciarán inspecciones y procedimientos que corrijan irregularidades, prevengan riesgos y protejan la integridad de las personas”, detalló.

Además, en el SIQAL se podrán presentar quejas o reportes de accidentes desde cualquier dispositivo con internet. Para ello, solo se requiere ingresar al sitio: https://siqal.stps.gob.mx.

Zavala Agúndez destacó que el sistema fue diseñado con altos estándares de seguridad digital. En este sentido, garantiza la confidencialidad, el anonimato de los denunciantes y la protección integral de sus datos personales.

“El llamado es a la ciudadanía a utilizar esta plataforma como instrumento de mejora, prevención y diálogo con la autoridad”, puntualizó.

Finalmente, con esta innovación digital, la Secretaría del Trabajo reafirma su compromiso con los derechos de las y los trabajadores. De esta forma, también impulsa la construcción de un entorno laboral más seguro, justo y transparente en Baja California Sur.

