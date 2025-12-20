En BCS todas las playas limpias para estas vacaciones de Navidad y Año Nuevo

Las playas de los cinco municipios de Baja California Sur presentan condiciones óptimas para realizar actividades recreativas durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, de acuerdo con los resultados más recientes del muestreo del Programa Playas Limpias, implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Salud federal.

Los análisis confirman que todas las playas evaluadas registran niveles inferiores a 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, parámetro que las clasifica como aptas para uso recreativo, lo que garantiza seguridad sanitaria para residentes y turistas que visitan el estado en esta Navidad.

En el municipio de La Paz, las mediciones realizadas entre el 24 de noviembre y el 11 de diciembre muestran resultados favorables en zonas altamente concurridas como el Malecón, Coromuel, Balandra, El Tecolote y Pichilingue, donde los niveles de contaminación bacteriológica se mantienen bajos y dentro de los estándares permitidos.

En Loreto, los puntos de muestreo ubicados en el malecón y en Playa Salinitas también reflejan condiciones sanitarias adecuadas, con registros que oscilan entre 11 y 23 NMP/100 ml, reforzando la seguridad para quienes eligen este destino durante la temporada decembrina.

Las playas de Los Cabos, uno de los principales polos turísticos del estado, cumplen igualmente con la normatividad vigente. Sitios como El Médano, Chileno, Palmilla, Santa María y Cabo del Sol se mantienen clasificados como aptos, lo que permite el desarrollo normal de actividades acuáticas durante Navidad y Año Nuevo.

En Puerto San Carlos, municipio de Comondú, Playa La Mantequilla registra niveles bajos de enterococos, mientras que en Mulegé, playas como Santispac y El Coyote confirman también condiciones óptimas para el contacto recreativo.