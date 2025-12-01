Anuncian la entrega del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2025 en Baja California Sur

El Congreso local de Baja California Sur aprobó la convocatoria del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2025, reforzando su apuesta por consolidar a la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes clave para el desarrollo del estado. El galardón se entregará el 9 de diciembre en la Sala “José María Morelos y Pavón” del Poder Legislativo.

La convocatoria, abierta entre el 20 de octubre y el 14 de noviembre, está dirigida a instituciones de educación superior, centros de investigación y organizaciones civiles. El objetivo: premiar a quienes con su labor contribuyan de manera significativa al desarrollo social, económico o ambiental de Baja California Sur.

La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la diputada Lupita Saldaña, destacó que la entidad cuenta con un alto número de investigadores per cápita, así como instituciones reconocidas en el ámbito científico. Este premio no es solo simbólico —incluye un estímulo económico— sino una declaración institucional: el conocimiento será pieza clave para el crecimiento sostenible del estado.

El proceso será coordinado por el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCyT), con el acompañamiento de la Secretaría estatal de Educación. Se prevé que sus resultados sean publicados el 2 de diciembre, dando tiempo para preparar la entrega formal a principios de diciembre.

Este impulso en BCS se enmarca en una tendencia nacional de reforzar los vínculos entre ciencia, innovación y desarrollo social. En Jalisco, por ejemplo, el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2025 ya distinguió —entre otros— investigaciones sobre inteligencia artificial, economía circular, salud pública y divulgación científica, mostrando la variedad de beneficios que una política sostenida de ciencia puede ofrecer.

Para Baja California Sur, el lanzamiento de este premio representa una oportunidad concreta: incentivar talento local, dar visibilidad a quienes trabajan en ciencia y tecnología, y promover proyectos que respondan a los retos regionales —desde la sustentabilidad ambiental hasta la innovación social—. Si se consolida, puede colocarse como un motor de desarrollo para futuras generaciones.

