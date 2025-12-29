Baja California Sur promoverá su oferta turística en FITUR 2026

Baja California Sur participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se realizará del 21 al 25 de enero en Madrid, España, uno de los eventos más importantes del turismo internacional. La edición 2026 tendrá un significado especial, ya que México será el país socio invitado, lo que permitirá una mayor visibilidad de los destinos turísticos mexicanos ante el mercado global.

La secretaria de Turismo de Baja California Sur, Maribel Collins Sánchez, destacó que la presencia del estado en FITUR representa una oportunidad estratégica para fortalecer la promoción turística internacional y consolidar la oferta de destinos como Los Cabos, La Paz, Loreto y el resto de los municipios de la entidad.

“Ahorita estamos trabajando rumbo a FITUR, porque vamos a tener la oportunidad de que este año México sea socio invitado. Este es un gran espacio para promover a nuestros destinos turísticos de Baja California Sur. El perfil del turista europeo es de mayor estancia y de un consumo diversificado, lo que nos permite diversificar el turismo cultural, gastronómico, de aventura y de naturaleza, logrando promocionar todos los municipios”, señaló.

FITUR, que se celebra anualmente en el mes de enero, reúne a autoridades, operadores turísticos, aerolíneas y empresas del sector, consolidándose como una plataforma clave para la promoción, comercialización y posicionamiento de destinos turísticos a nivel mundial. Para Baja California Sur, este escaparate internacional permite fortalecer su presencia en mercados estratégicos de Europa.

La participación del estado en FITUR 2026 también está enfocada en atraer nuevos socios comerciales y ampliar alianzas con la industria turística europea, impulsadas por la conectividad aérea internacional, donde la ruta directa entre Frankfurt y Los Cabos ha contribuido al incremento del turismo europeo hacia Baja California Sur.

