BCS aprueba reforma para frenar el nepotismo y la reelección inmediata

En un hecho que marca un precedente en la vida política de Baja California Sur, la XVII Legislatura del Congreso estatal aprobó por unanimidad una reforma constitucional que prohíbe el nepotismo electoral y elimina la reelección inmediata para cargos como gobernador, alcaldes, diputados, regidores y otros puestos de elección popular.

La iniciativa, presentada por el diputado Fernando Hoyos Aguilar del Partido del Trabajo (PT), fue resultado de un proceso de socialización con representantes de partidos políticos y organismos electorales, desarrollado en diversas mesas de trabajo de las comisiones dictaminadoras.

La modificación a la Constitución local armoniza la legislación estatal con la federal, incorporando las reformas a los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previamente aprobadas en la Cámara de Diputados.

En materia de nepotismo, la nueva norma impide que personas con vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco con servidores públicos del Poder Ejecutivo puedan contender por un cargo de elección popular durante los tres años previos a la elección.

Durante el primer periodo extraordinario de sesiones, el dictamen fue aprobado en dos etapas: la primera lectura de los documentos y la segunda para someterlo a votación, obteniendo el respaldo unánime de todos los legisladores.

Hoyos Aguilar subrayó que estas modificaciones fortalecen la confianza ciudadana y garantizan que las contiendas electorales se desarrollen bajo principios de imparcialidad y transparencia, evitando ventajas derivadas de relaciones familiares con funcionarios en funciones.

