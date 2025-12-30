BCS refuerza pulseras de emergencia y botones de pánico para proteger a mujeres

La violencia contra la mujer continúa siendo uno de los temas prioritarios para las autoridades de Baja California Sur, una problemática que ha llevado al Gobierno del Estado a reforzar el uso de herramientas tecnológicas, como las pulseras de emergencia para mujeres víctimas de violencia, con miras a ampliar su alcance en los próximos años y fortalecer la atención inmediata a quienes se encuentran en situación de riesgo.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California Sur acumula 3 mil 018 carpetas de investigación iniciadas por violencia familiar entre enero y noviembre de 2025, cifra que, en tasa por cada 100 mil habitantes, coloca a la entidad en el quinto lugar a nivel nacional.

A este panorama se suman las llamadas de auxilio al número de emergencias 911. El Informe de violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia del mismo organismo señala que, en el mismo periodo, en el estado se han registrado mil 411 llamadas relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, lo que refleja la persistencia de este fenómeno en la entidad.

Ante este contexto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado anunció el fortalecimiento de sus estrategias de prevención y atención, particularmente mediante el uso de tecnología enfocada en la protección de mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

El titular de la dependencia, capitán Luis Alfredo Cancino Vicente, informó que se reforzará la Unidad de Investigación y Análisis, en sincronía con la estrategia nacional de seguridad pública, además de la operación de un laboratorio de innovación tecnológica que permitirá ampliar el uso de herramientas especializadas.

“Tenemos en la Secretaría de Seguridad Pública vamos a reforzar la Unidad de Investigación y Análisis en sincronía a la estrategia nacional de seguridad pública. Tenemos un laboratorio de innovación tecnológica que nos va a permitir compartir tecnología, no solo en lo referente en video vigilancia sino también en el tema de violencia contra la mujer, ya que vamos a poder compartir pulseras de violencia contra las mujeres (…) inicialmente las estamos entregando a mujeres que tienen medidas cautelares pero el objetivo final es entregarla a cualquier mujer que así lo requiera”, expresó Cancino Vicente.

El funcionario detalló que, de manera inicial, las pulseras de emergencia se están entregando a mujeres que cuentan con medidas cautelares, aunque el objetivo es que cualquier mujer que así lo requiera pueda acceder a este dispositivo, como parte de una respuesta más rápida y coordinada por parte de las corporaciones de seguridad.

A estas acciones se suma el plan de instalación de botones de pánico en Baja California Sur. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública, los dispositivos ya comenzaron a colocarse en el municipio de La Paz, y la meta para 2026 es que los botones de pánico estén disponibles en todos los municipios del estado, como una medida adicional para fortalecer la atención inmediata a mujeres en situación de riesgo.

