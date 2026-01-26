BCS refuerza vacunación contra sarampión: hay dosis suficientes y coberturas superan 90%

El sector salud estatal reiteró el llamado a madres y padres de familia para verificar las cartillas de vacunación de niñas y niños, ante el contexto nacional de casos de sarampión, enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves.

El doctor Héctor García Hurtado explicó que la vacuna utilizada es la triple viral (SRP), la cual se aplica una primera dosis al año de edad y un refuerzo a los 18 meses, protegiendo contra sarampión, rubéola y paperas. Señaló que hay suficiente biológico disponible en unidades del Sistema Nacional de Salud para atender a menores rezagados.

“Tenemos la vacuna triple viral, se aplica al año y el refuerzo a los 18 meses. Hay suficiente vacuna; pedimos a los padres revisar las cartillas y acudir a cualquier unidad de salud.”

A nivel nacional se reportan más de 7 mil casos de sarampión, siendo los grupos más afectados los niños de 1 a 4 años y de 5 a 9 años, principalmente por esquemas incompletos. En Baja California Sur, la cobertura de la primera y segunda dosis está por encima del 90%, aunque la meta sanitaria es superar el 95%.

Las autoridades adelantaron que en abril iniciará una campaña intensiva de vacunación de 10 semanas, en la que se aplicarán vacunas doble viral o triple viral para reforzar la protección en menores de 1 a 4 años, incluso si ya cuentan con una dosis previa.

“El sarampión es sumamente contagioso y puede causar neumonías fulminantes o meningitis; todo eso se puede prevenir con la vacuna, que es gratuita y accesible para toda la población.”

Sobre el panorama local, se informó que en 2026 no se han confirmado casos de sarampión en BCS. En 2025 se registraron ocho casos importados de Chihuahua, los cuales fueron contenidos mediante acciones de bloqueo vacunal. Sin embargo, la movilidad de personas por turismo y eventos internacionales mantiene activa la vigilancia epidemiológica.

Salud estatal reiteró que la vacunación es gratuita y está disponible para toda la población infantil, con o sin derechohabiencia, en centros de salud, brigadas itinerantes y campañas comunitarias.

