BCS, entre los primeros estados para el registro de la nueva Credencial de Salud Universal

Baja California Sur forma parte del primer bloque de estados que iniciará el trámite el próximo 2 de marzo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este martes la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, una herramienta diseñada para integrar la atención médica en las instituciones públicas del país. El objetivo es que cada ciudadano cuente con una identificación vinculada a un expediente médico digital único.

Durante la conferencia matutina, se explicó que esta credencial permitirá que el historial clínico de un paciente (diagnósticos, alergias y tratamientos) pueda ser consultado por el personal médico, facilitando la continuidad de la atención sin importar la institución.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que la meta es inscribir a un total de 13 millones 407 mil 358 personas en los 2 mil 478 municipios del país. Detalló que el proceso iniciará en los estados con servicios federalizados, los cuales concentran a una población de más de 98.5 millones de habitantes, para posteriormente continuar en los estados no federalizados.

Dentro del esquema de implementación, Baja California Sur fue anunciado como uno de los primeros estados en contar con dicho registro, formando parte del bloque prioritario que iniciará el proceso durante la primera semana de marzo, pero el trámite estará vigente todo el año para lograr su fortalecimiento en años posteriores.

Fechas del proceso de registro 2026:

El calendario de incorporación se dividió en dos etapas principales por entidades federativas:

A partir del 2 de marzo: Baja California Sur , Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

A partir del 23 de marzo: Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

¿Cuáles son los requisitos para el registro?

Para obtener la credencial, los ciudadanos deberán presentar la siguiente documentación una vez que se habiliten los puntos de atención:

Personas adultas: Identificación oficial vigente con fotografía, CURP y comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Menores de edad: Acta de nacimiento, CURP y los documentos de identidad del padre, madre o tutor.

Proceso y entrega de la credencial

Tras realizar el registro, la credencial física no será inmediata. Las autoridades informaron que el documento impreso se entregará aproximadamente seis semanas después de la inscripción. Los beneficiarios recibirán una notificación vía mensaje de texto (SMS) o una llamada telefónica para acudir por su identificación.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que la credencial permitirá que el personal del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar conozca antecedentes, diagnósticos y alergias de manera inmediata. Esta tecnología, desarrollada por el Gobierno Federal, busca agilizar la atención y el surtimiento de recetas, garantizando que la salud sea un derecho universal y eficiente para todos los mexicanos.

