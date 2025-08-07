BCS, presente en reunión con Sheinbaum para reforzar IMSS-Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con gobernadoras y gobernadores de Morena. El objetivo fue dar seguimiento al programa IMSS-Bienestar, que busca garantizar atención médica gratuita y de calidad.

En el encuentro, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, anunció que el 19 de agosto arrancarán caravanas de salud. Estas llevarán medicamentos a comunidades con mayor rezago en la entidad.

“Estamos trabajando ya para avanzar en todo lo de IMSS-Bienestar. Fue una reunión muy productiva, muy clara para ir terminando con los rezagos que tenemos para que haya medicamentos en todas partes. El próximo 19 de agosto salen las caravanas de la salud a entregar todos los medicamentos que nos están haciendo falta. Y decirles que tenemos una gran presidenta que está bien por la salud y por la educación. Ese trabajo es el que vinimos el día de hoy a vincular salud con educación.”

En el estado, más de 300 mil personas no cuentan con seguridad social. En lo que va de 2025, el IMSS-Bienestar ha brindado 170 mil consultas y realizado más de mil 500 cirugías gratuitas. La red estatal dispone de 66 centros de salud y 10 hospitales, todos con atención diaria.

Entre los proyectos en curso destacan: la construcción en Los Cabos de un hospital del IMSS con más de 200 camas; la inauguración de la primera Sala Pública de Hemodinamia en La Paz, con tecnología de punta y una inversión de 30 millones de pesos; y la apertura del Hospital de Santa Rosalía en Mulegé, que ya ha atendido a más de 25 mil personas.

También se fortalecerán 14 quirófanos en el estado. Se instalará una tomografía de 128 cortes en el Hospital Salvatierra. Se adquirirán cinco Unidades Médicas Móviles. Además, se abrirá un nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en Vizcaíno y una segunda sala de hemodinamia en Mulegé.

