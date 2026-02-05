BCS sede del Encuentro Nacional de Finanzas; Bertha Montaño destaca cooperación de la 4T y retos fiscales

Se llevó a cabo en Baja California Sur el 4.º Encuentro Nacional de Titulares de las Secretarías de Finanzas de las Entidades Federativas, un foro que reunió a responsables de las haciendas públicas estatales con el objetivo de fortalecer la coordinación fiscal y el intercambio de experiencias entre gobiernos.

En ese marco, la secretaria de Finanzas y Administración estatal, Bertha Montaño Cota, destacó que este espacio de diálogo se alinea con un enfoque de gobierno con sentido social, vinculado a los principios de la Cuarta Transformación, donde la cooperación interinstitucional ha sido clave para atender problemáticas comunes en materia hacendaria.

“Con la institución social, que es un proyecto que tiene mucha empatía y mucha similitud con nuestro modelo de país desde la cuarta transformación”, expresó.

Montaño Cota explicó que el trabajo conjunto entre entidades se ha consolidado durante los últimos cuatro años mediante esquemas de colaboración técnica.

“En estos cuatro años hemos recibido capacitación, hemos intercambiado experiencias, hemos hecho diagnósticos de temas que a todas las entidades nos duelen en términos hacendarios. Hemos hecho propuestas de solución, entonces en realidad ha sido muy enriquecedor y muy útil para las entidades federativas”, señaló.

Uno de los ejes del encuentro fue el fortalecimiento de las finanzas públicas, especialmente en lo referente a la eficiencia recaudatoria y la aplicación de estrategias que permitan mejorar la gestión de ingresos.

“Es uno de los temas que hemos nosotros abordado dentro del concierto de temas y pues la idea es que esto se traduzca en estrategias de solución”, indicó al referirse a la elevación y eficiencia fiscal.

La secretaria reconoció que el crecimiento acelerado de estados como Baja California Sur impone presión adicional sobre las finanzas públicas, por lo que la planeación de largo plazo resulta indispensable.

“No hay recursos. No alcanzan los recursos para el crecimiento tan acelerado que tenemos en el estado, sobre todo en la zona de Los Cabos, entonces a través de ellos es como hemos estado intentando diseñar proyectos que son de largo plazo para ir atendiendo estos temas”, puntualizó.

El Encuentro Nacional de Finanzas se consolida como un espacio estratégico para el análisis de buenas prácticas, la modernización administrativa y la construcción de propuestas que fortalezcan la sostenibilidad financiera de las entidades federativas.

