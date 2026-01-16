Baja California Sur supera los 4.5 millones de pasajeros aéreos en 2025

Baja California Sur continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes de México. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo y Economía del estado, durante 2025 la entidad superó los 4.5 millones de pasajeros vía aérea, lo que representa un crecimiento del 2% en comparación con 2024.

Este incremento confirma la recuperación y fortalecimiento del sector turístico, impulsado por una mayor conectividad aérea y la preferencia de visitantes nacionales e internacionales por los destinos sudcalifornianos.

Más de 20.9 millones de pasajeros en la actual administración

Durante el periodo de la actual administración estatal (2021-2025), Baja California Sur ha acumulado 20.9 millones de pasajeros aéreos, reflejo de una estrategia sostenida para posicionar al estado como un referente turístico a nivel nacional e internacional.

Del total de visitantes registrados, el 47% corresponde a turismo nacional, mientras que el 53% es turismo extranjero, lo que evidencia el atractivo del estado en los mercados internacionales.

Los Cabos concentra más del 80% del turismo estatal

Los Cabos se mantiene como el principal destino turístico de Baja California Sur, al concentrar el 82.2% del total del turismo que llega al estado. Este municipio no solo lidera en afluencia de visitantes, sino también en derrama económica.

De acuerdo con la información oficial, Los Cabos registra la tarifa hotelera promedio más alta a nivel nacional, con un estimado de 550 dólares por noche, posicionándose como un destino de alto valor y competitividad en el mercado turístico.

Turismo, motor clave de la economía sudcaliforniana

Las cifras presentadas por la Secretaría de Turismo y Economía confirman que el turismo continúa siendo uno de los principales motores económicos de Baja California Sur, con impactos directos en empleo, inversión y desarrollo regional, consolidando al estado como un referente del turismo en México.

