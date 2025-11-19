Pueblos Mágicos de BCS destacan en el Tianguis Nacional 2025

Los Pueblos Mágicos de Todos Santos, Loreto y Santa Rosalía destacaron en la séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, realizada en Hidalgo. La secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins, informó que los tres destinos reafirmaron su presencia como lugares de alto interés turístico.

Collins señaló que estas localidades “conquistaron a los asistentes” por su riqueza cultural, artesanal y gastronómica, lo que las consolida como referentes de identidad y calidad a nivel nacional.

El Tianguis reunió a 177 Pueblos Mágicos, además de Nicaragua como país invitado de honor. El evento registró más de 62 mil asistentes y 12 mil citas de negocios, reflejando su importancia como espacio de promoción turística.

La comitiva sudcaliforniana, integrada por ayuntamientos, artesanas, artesanos y representantes turísticos, logró posicionar a los destinos por su autenticidad y diversidad.

Loreto sobresalió por su herencia misional y entorno natural.

Todos Santos , por su ambiente artístico y oferta cultural.

Santa Rosalía, por su arquitectura histórica de influencia francesa.

La titular de SETUE destacó que el Tianguis avanza hacia un modelo más inclusivo y sostenible, con el nuevo Pabellón de Innovación y Sustentabilidad y un enfoque en la participación comunitaria.

Finalmente, Collins señaló que la visibilidad obtenida impulsa el desarrollo económico regional y refuerza la visión del Gobierno del Estado de promover un turismo responsable, competitivo y con sentido social.

