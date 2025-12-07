Bears y Packers se enfrentan en duelo clave de la NFC Norte

La semana 14 de la NFL trae un choque que podría definir el rumbo de la NFC Norte: Chicago Bears y Green Bay Packers se verán las caras en Lambeau Field en un duelo de alto voltaje, donde el primer lugar del sector está en juego.

Los Bears llegan como líderes de la división con nueve victorias, incluyendo cinco consecutivas, consolidándose como uno de los equipos más peligrosos de la liga. Una victoria en Lambeau Field significaría un paso importante hacia los playoffs y mantener la ventaja sobre su principal rival.

En contraste, los Packers se acercan con ocho triunfos, tres de ellos en fila, y la ambición de arrebatar el primer puesto a los Bears. El equipo local buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa para mantener vivas sus esperanzas de liderar la NFC Norte.

Detalles del partido Bears vs Packers

Fecha: domingo 7 de diciembre

Hora: 15:25 (tiempo del centro de México)

Lugar: Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin

Dónde ver EN VIVO Bears vs Packers

El encuentro será transmitido por Fox Sports para televisión de paga. También estará disponible a través de NFL Game Pass, y en aplicaciones como DAZN y Prime Video.

Pronósticos y momios

Según las casas de apuestas, los Packers parten como favoritos jugando en casa, dejando a los Bears en la posición de ‘underdog’. Sin embargo, la racha ganadora de Chicago y la intensidad del duelo entre estos históricos rivales promete mantener la emoción hasta el último segundo.