Beatriz Gutiérrez Müller desmiente mudanza a España y acusa a medios de “calumniadores profesionales”

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió este lunes a los rumores difundidos en medios españoles, y replicados en México, sobre su supuesta mudanza al exclusivo barrio La Moraleja, en Madrid.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la escritora negó categóricamente haber solicitado residencia en España y calificó las versiones como “calumnias de la derecha más rancia y corrupta”.

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado”

Gutiérrez Müller aseguró que continúa trabajando como profesora e investigadora en una universidad pública mexicana y que no tiene intenciones de cambiar de residencia:

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto. Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida, a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO”, escribió.

Asimismo, aclaró que estuvo el fin de semana en Palenque, Chiapas, visitando a López Obrador, y recalcó que seguirá defendiendo a su familia “hasta con la vida, si es preciso”.

Crítica directa a la prensa española

La también doctora en literatura comparó al diario ABC, que publicó la versión de su mudanza, con medios mexicanos de oposición como Reforma y El Universal. Los acusó de estar “fanatizados por completo” y de ser “calumniadores profesionales”. Sostuvo que lo que buscan es vengarse de su esposo por haber reducido la pobreza y la desigualdad en el país durante su sexenio.

“El hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá”, agregó.

Rumor sobre su mudanza a Madrid

El domingo, medios españoles aseguraron que Gutiérrez Müller había iniciado trámites de residencia en España para acompañar a su hijo Jesús Ernesto, quien presuntamente cursaría estudios universitarios en Madrid. Incluso se mencionó que la familia se establecería en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas y costosas de Europa.

Sin embargo, con la respuesta de este lunes, la escritora descartó esas versiones y subrayó que seguirá viviendo y trabajando en México.