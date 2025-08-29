Bebé abandonada en el metro de la CDMX murió

La tarde de este jueves se confirmó que muere bebé abandonada en la Ciudad de México (CDMX), luego de haber permanecido hospitalizada durante tres días en el Hospital Pediátrico de Legaria. La menor había sido localizada en los baños públicos de la estación Metro UAM de la Línea 8 y trasladada de emergencia por personal de salud.

De acuerdo con el reporte del IMSS Bienestar, la menor fue ingresada el 25 de agosto al Hospital Pediátrico de Legaria, donde permaneció en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, su estado se agravó hasta registrarse su fallecimiento a las 14:45 horas del 28 de agosto.

El informe médico detalló que la niña presentó hemorragia intraventricular con hidrocefalia, daño cerebral severo y fallas multiorgánicas, condiciones que derivaron en la muerte de la pequeña.

El caso de la muere bebé abandonada fue notificado a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

Autoridades recordaron que la menor fue encontrada el pasado lunes en la zona de Tacubaya, después de que personas alertaran a elementos de seguridad sobre su hallazgo en condiciones críticas. Posteriormente, fue trasladada a recibir atención especializada.

El IMSS Bienestar confirmó que, pese a la atención médica inmediata, la gravedad de las complicaciones neurológicas y orgánicas hicieron imposible revertir el cuadro clínico.

