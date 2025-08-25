Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 25 de Agosto, 2025
Nacional

VIDEO: Hallan a recién nacido abandonado en baños del Metro UAM-I, en Iztapalapa

El recién nacido fue resguardado por policías de la SSC y trasladado a un hospital; el caso ocurre un día después de otro hallazgo en Tacubaya.
Andrea Villarreal
25 agosto, 2025
Hallan a bebé abandonado en baños del Metro en Iztapalapa

Foto: SSC

Un bebé fue abandonado dentro de los sanitarios de la estación UAM-I del Metro de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa. El hallazgo del recién nacido se realizó la mañana de este lunes 25 de agosto.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), los oficiales recibieron un reporte del C2 Oriente sobre el llanto de un menor en la zona de baños públicos. Al ingresar, encontraron al bebé envuelto en una cobija y recostado en el piso.

Uno de los policías lo cubrió con su chamarra y de inmediato fue trasladado en patrulla a un hospital, donde recibe atención médica especializada. El caso fue turnado al Ministerio Público, mientras se revisan las cámaras de videovigilancia para ubicar a los responsables.

Video muestra el rescate del bebé

Un video compartido por la SSC-CDMX, muestra el momento en el que el recién nacido fue rescatado y trasladado a un hospital para su valoración médica.

Otro bebé abandonado un día antes

Este hecho ocurre apenas un día después de que otro bebé fuera abandonado en calles de la colonia Tacubaya, en Miguel Hidalgo. En ese caso, tras el análisis de las cámaras de seguridad, la SSC logró identificar a una pareja de 27 años como los presuntos responsables, quienes ya fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público.

Las autoridades capitalinas continúan con las diligencias y revisan las grabaciones del Metro UAM-I y sus alrededores para dar con las personas que abandonaron al recién nacido este lunes en Iztapalapa.

EtiquetasCiudad de MéxicoMetro CDMX
