Abandonan a bebé recién nacido en plena Navidad en Tultitlán; autoridades ya investigan

El abandono de un bebé recién nacido en plena Navidad conmocionó a vecinos de Tultitlán, Estado de México, luego de que el menor fuera localizado con vida en la vía pública durante las celebraciones decembrinas. El caso encendió la alerta entre autoridades y población por la vulnerabilidad extrema en la que fue dejado el recién nacido.

De acuerdo con la información disponible, el bebé fue encontrado horas después de haber nacido, envuelto y sin la compañía de algún adulto responsable. La intervención oportuna de vecinos permitió dar aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que fue clave para preservar su estado de salud en una fecha en la que muchas dependencias operan con guardias mínimas.

Tras el hallazgo, el recién nacido fue trasladado a una unidad médica para recibir atención especializada. Personal de salud confirmó que el menor se encontraba estable, aunque fue ingresado para valoración y resguardo, como marcan los protocolos en casos de abandono infantil, dada la fragilidad propia de las primeras horas de vida.

Las autoridades activaron una investigación para esclarecer las circunstancias del abandono e identificar a los responsables. Este tipo de hechos es considerado un delito grave, ya que pone en riesgo directo la vida del menor, independientemente de que haya sobrevivido gracias a la rápida respuesta ciudadana.

Mientras avanzan las indagatorias, el bebé quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica y garantizarán su protección integral. El llamado de las autoridades es a denunciar cualquier caso similar y a recurrir a las instancias de apoyo antes de poner en riesgo una vida.

