Bebé y cuatro adultos mueren en choque carretero en Nayarit

El inicio del puente vacacional por la Revolución Mexicana dejó un saldo trágico en Nayarit, luego de que cinco personas murieran —entre ellas un bebé de nueve meses— tras un accidente ocurrido en la autopista Las Varas-Puerto Vallarta. El siniestro tuvo lugar la tarde del sábado 15 de noviembre a la altura del poblado de Sayulita, en el municipio de Bahía de Banderas.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta tipo pick up y una SUV Honda HR-V negra chocaron de frente en el kilómetro 125 de la vialidad. El impacto provocó la muerte de cuatro adultos y del bebé de nueve meses, además de dejar a cinco lesionados que fueron trasladados de emergencia a hospitales cercanos por paramédicos de Protección Civil de Bahía de Banderas.

La Fiscalía General de Nayarit informó que la Agencia de Investigación ya se encontraba en la zona llevando a cabo las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente, establecer responsabilidades y realizar el levantamiento de los cuerpos, además de cuantificar los daños materiales.

Hasta el cierre de la edición, la carretera permanecía parcialmente intervenida por autoridades ministeriales, quienes continuaban con las indagatorias sobre este choque que marcó de manera trágica el arranque del puente vacacional.