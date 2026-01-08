Investigan posible intoxicación por droga en bebé de Mazatlán tras ser ingresada de urgencia a hospital del IMSS

Una bebé de un año fue atendida en el Hospital General de Zona del IMSS en Mazatlán tras presentar síntomas asociados a la posible ingestión de una sustancia tóxica, presuntamente contenida en un juguete, informaron autoridades de salud y seguridad.

La menor se encuentra estable y bajo vigilancia médica mientras se investigan los hechos y se notifica a instancias de protección de menores.

La bebé intoxicada en Mazatlán se encuentra estable y bajo observación

Cerca de la medianoche del martes 6 de enero, personal médico del Hospital General de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió a una bebé de apenas un año de edad que presentaba signos de intoxicación por una sustancia desconocida.

La situación movilizó a diversas autoridades de salud y seguridad para atender y esclarecer el caso.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que la menor se encuentra estable y no requirió intubación, aunque permanece bajo observación médica.

Además, señaló que la sustancia que provocó los síntomas está siendo analizada y no se ha determinado con precisión si se trata de un narcótico.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la posible exposición pudo haber ocurrido mientras la menor manipulaba un muñeco de peluche que supuestamente contenía pastillas de color rojo, mismo que había sido recientemente obsequiado a la familia.

Aunque los familiares aseguraron haber extraído todas las pastillas, no descartaron que alguna pudiera haber quedado dentro del juguete y haber sido ingerida por la niña.

Elementos de la Unidad Especializada en la Prevención de la Violencia contra la Familia y de Género (Uneprevif) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentaron en el nosocomio para realizar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer cómo la menor tuvo contacto con la sustancia y confirmar su naturaleza exacta.

Asimismo, las autoridades informaron que se notificó a las instancias encargadas de la protección de menores, como el Sistema DIF y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que tomen conocimiento y realicen las diligencias que correspondan ante el posible riesgo que implicó el incidente.

Por el momento, los médicos continúan con los estudios pertinentes para determinar qué tipo de sustancia podría haber provocado la intoxicación, descartando en primera instancia que sea fentanilo, aunque no se excluye la posibilidad de que se trate de otra droga u otro compuesto tóxico.

