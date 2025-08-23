Bebé muera ahogada en cubeta con agua mientras su madre daba a luz en García, Nuevo León

Una lamentable tragedia conmueve al municipio de García, Nuevo León, donde una bebé de apenas un año y ocho meses de edad murió ahogada tras caer a una cubeta con agua en su domicilio ubicado en el sector Las Brisas.

Los hechos ocurrieron mientras su madre se encontraba hospitalizada, aparentemente para dar a luz a otro bebé, dejando a la menor bajo el cuidado de su padre. Pese a los esfuerzos por salvarla, la pequeña fue declarada sin vida al llegar a la Clínica 24 del IMSS.

La dolorosa muerte de Sofía Isabela, como fue identificada la menor, se reportó el 23 de agosto de 2025 en una vivienda del sector Las Brisas en el municipio de García, Nuevo León.

Lee más: Confirman hallazgo de restos óseos en La Paz; colectivo llama a reportar posibles zonas de búsqueda

Los reportes iniciales indicaron que el padre de la bebé, quien había pedido permiso en su trabajo para cuidarla debido a la ausencia de familiares en la ciudad, no se percató de la ausencia de su hija por unos momentos.

Al buscar a la pequeña, el padre la encontró al interior de una cubeta de 20 litros de agua, la cual era utilizada para trapear.

Inmediatamente, el padre trasladó a Sofía Isabela a la Clínica 24 del IMSS, con la ayuda de un vecino que prestó su automóvil. Sin embargo, los médicos confirmaron que la bebé ya había fallecido.

Ante el trágico suceso, personal de Servicios Periciales acudió a la vivienda para levantar evidencias y tomar fotografías. La Agencia Estatal de Investigaciones ha iniciado las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de la bebé, señalándose una presunta negligencia por parte del padre.