Bebé murió en Monterrey, su madre adolescente de 13 años está hospitalizada

Un bebé murió en Monterrey luego de ser encontrado en una vivienda de la calle Artículo 127, en la colonia Sierra Ventana, según confirmaron fuentes oficiales.

Autoridades informaron que la madre adolescente, de aproximadamente 13 años, fue localizada junto al infante en el baño del domicilio. La joven se encontraba conmocionada al momento del hallazgo.

De acuerdo con los reportes, el bebé murió poco después de ser trasladado por paramédicos al Hospital Materno Infantil, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de complicaciones no precisadas.

Vecinos señalaron que fueron ellos quienes alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos y notar la presencia de la menor y el bebé, lo que permitió la intervención inmediata de Protección Civil y personal de emergencias.

La madre adolescente continúa bajo supervisión médica, mientras que las autoridades recolectan indicios que integrarán la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El Ministerio Público indicó que se busca identificar al o los responsables del hecho, con el fin de garantizar que el caso sea debidamente procesado.