Bebe Rexha muestra golpe provocado por un fan con su teléfono celular

En el concierto de Bebe Rexha de este domingo 18 de junio, la reconocida cantante de 33 años sufrió un impactante incidente durante su presentación en el Rooftop del Pier 17 en Nueva York, Estados Unidos. Fue un fanático quien arrojó su teléfono al escenario, golpeando a la artista en pleno rostro y provocando que finalizara el concierto en ese momento.

Este evento marcaba el cierre de la gira Best F’n Night of My Life de Bebe Rexha, y los asistentes estaban disfrutando de la presentación que transcurría sin ningún inconveniente, cuando un individuo decidió lanzar su teléfono hacia el escenario, impactando directamente en el rostro de la cantante.

Las imágenes grabadas muestran la reacción de la artista, quien de inmediato se llevó las manos al rostro, tratando de aliviar el dolor, para después caer de rodillas.

El equipo de Bebe Rexha acudió rápidamente al escenario para asistir a la artista y la llevaron tras bastidores para recibir atención médica de emergencia. Lamentablemente, este desagradable incidente provocó la suspensión del espectáculo, dejando a los asistentes con sentimientos de sorpresa y preocupación.

Bebe Rexha fue trasladada al hospital para recibir tratamiento por las heridas sufridas, y actualmente la cantante se encuentra en buen estado de salud, pero su madre, Bukurije Rexha, reveló que tuvo que recibir varios puntos de sutura debido a la lesión causada por el golpe.

El fanático responsable de golpear a Bebe Rexha fue capturado por el personal de seguridad presente durante el concierto. Sin embargo, no se han proporcionado detalles sobre las acciones tomadas contra él.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó imágenes que evidencian las lesiones sufridas, pero aseguró que se encuentra bien.

El agresor fue identificado como Nicolás Mavagna, un hombre de 27 años, según informó el medio británico Daily Mail, y se espera que se tomen las acciones legales correspondientes por su conducta violenta.

Este incidente ha generado una gran conmoción entre los seguidores de Bebe Rexha y ha resaltado la importancia de la seguridad tanto de los artistas como de los asistentes en los eventos musicales.