Bebé es hallado sin vida dentro de una maleta en la CDMX

En la Ciudad de México (CDMX), autoridades reportaron el hallazgo de un bebé sin vida dentro de una maleta, abandonada en una zona de terracería de Tláhuac, al oriente de la capital del país.

El cuerpo del infante, de apenas días de nacido, fue localizado envuelto en una cobija y depositado entre la maleza de un terreno baldío, lo que activó de inmediato un operativo de seguridad en el perímetro.

El descubrimiento ocurrió en el cruce de Camino Real y Salvador Díaz Mirón, en la colonia San Miguel Zapotitla, un punto de baja densidad poblacional cercano a una zona boscosa, donde vecinos alertaron a las autoridades.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el niño ya se encontraba muerto, por lo que elementos de seguridad resguardaron el área para preservar indicios relevantes.

La escena fue acordonada mientras se notificó al Ministerio Público, que ordenó el inicio de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su traslado a instalaciones forenses.

De acuerdo con la autoridad investigadora, se activaron los protocolos periciales para establecer las causas del fallecimiento y el tiempo aproximado en que el bebé perdió la vida, así como la posible ruta de abandono.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables y esclarecer cómo el infante terminó dentro de una maleta negra, dejada en un área despoblada.

Hasta el cierre de esta edición, no se reportaban personas detenidas; peritos continuaban con el análisis del sitio en Tláhuac y la recopilación de evidencias que permitan reconstruir los hechos.

