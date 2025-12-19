Encuentran dos recién nacidos abandonados y sin vida en CDMX y Edomex: Uno tenia quemaduras

La mañana de este 19 de diciembre de 2025, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) abrieron carpetas de investigación tras el hallazgo de dos recién nacidos muertos y abandonados en espacios públicos.

Uno de ellos con signos de quemaduras en extremidades, hechos que encendieron la alerta social y la exigencia de justicia y protección a la infancia en ambas entidades.

El abandono de los recién nacidos en CDMX y Edomex causó preocupación y mucha indignación

En la alcaldía Tlalpan, un transeúnte encontró cerca de las 6:00 a. m. bajo un puente peatonal en la zona de Topilejo, el cuerpo de un recién nacido dentro de una bolsa de plástico.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos confirmaron el fallecimiento del menor; el cordón umbilical y restos de la placenta indicaron que fue abandonado inmediatamente después del parto.

El hallazgo ocurrió en un espacio urbano y concurrido, lo que ha agravado la indignación ciudadana.

Simultáneamente, vecinos de la colonia El Seminario en Toluca localizaron el cadáver de otro bebé en un terreno baldío cerca de la avenida Solidaridad Las Torres.

Las autoridades que acudieron al sitio observaron quemaduras en las extremidades del menor, lo que impidió, en una primera revisión, determinar su género.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias periciales.

Los culpables, de ser encontrados, podrían enfrentar hasta seis años de prisión por abandono

Estos hechos se suman a una serie de incidentes que han puesto nuevamente en el debate público el tema del abandono infantil y la protección de menores en México.

El Código Penal de la CDMX tipifica el abandono de menores como un delito castigado con penas de prisión de hasta seis años, además de sanciones complementarias que buscan reforzar la protección de la infancia.

Organizaciones civiles y vecinos han exigido reforzar programas de atención social, educación sexual y servicios de salud reproductiva, así como mecanismos de apoyo para mujeres en situación de vulnerabilidad, a fin de prevenir tragedias como estas.

Además, se ha reavivado la discusión sobre la necesidad de “lugares seguros” o protocolos de entrega legal de recién nacidos para evitar desenlaces fatales.

Las redes sociales y grupos comunitarios han expresado su consternación ante los hallazgos, catalogándolos como un llamado de alerta social a las autoridades de protección infantil.

Activistas han convocado a una vigilia en memoria de los menores y demandan que las investigaciones no queden en la impunidad, con sanciones claras para quienes abandonen a menores en condiciones de riesgo o sin vida.