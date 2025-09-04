¿Qué documentos necesitas para el registro de la Beca Rita Cetina 2025?

La Beca Rita Cetina 2025 es un apoyo económico clave para estudiantes de secundaria pública en México, diseñado para garantizar la permanencia escolar y reducir la deserción. Este programa del Gobierno de México beneficia a miles de familias, asegurando recursos que ayudan a cubrir necesidades educativas durante el ciclo escolar 2025-2026.

Fechas cruciales para el registro de la Beca Rita Cetina

Mantente atento a estas fechas importantes para no perderte el proceso de registro:

Inicio del Segundo Registro : A partir del 15 de septiembre .

: A partir del . Inscripciones en Línea: Se realizarán del 15 al 20 de septiembre. Es fundamental que madres, padres o tutores realicen este trámite dentro de este periodo.

¿Quiénes Califican para la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina está específicamente dirigida a:

Alumnas y alumnos inscritos en secundarias públicas de modalidad escolarizada.

de modalidad escolarizada. La plataforma se abrirá tanto para estudiantes de nuevo ingreso a una secundaria pública en este ciclo escolar, como para aquellos de segundo y tercer grado que aún no cuentan con la beca.

Guía para el Registro en Línea: ¡Paso a Paso!

El proceso de registro para la Beca Rita Cetina 2025 se realiza completamente en línea. Sigue estos pasos clave:

Accede a la Plataforma Oficial: Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx a partir del 15 de septiembre. Utiliza tu Llave MX: Necesitarás esta herramienta digital de identidad del Gobierno de México para acceder y completar el registro.

Documentos Esenciales para tu Registro

Para asegurar un registro exitoso, ten a mano y digitalizados (en formato PDF o JPG) los siguientes documentos:

CURP de la madre, padre o tutor y de cada estudiante.

de la madre, padre o tutor y de cada estudiante. Identificación oficial .

. Comprobante de domicilio .

. Número de celular y correo electrónico .

. Llave MX.

Montos de Apoyo y Calendario de Pagos: Lo Que Debes Saber

La Beca Rita Cetina ofrece un apoyo económico significativo:

Monto Bimestral : Los beneficiarios recibirán 1,900 pesos bimestrales por familia .

: Los beneficiarios recibirán . Apoyo Adicional : Se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria en el mismo hogar.

: Se otorgan de secundaria en el mismo hogar. Método de Entrega: El apoyo se entrega de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Es crucial aclarar que, aunque los pagos corresponden al bimestre septiembre-octubre 2025, los depósitos no se realizarán en septiembre. En su lugar, se efectuarán en octubre, junto con los de las Becas Benito Juárez. Esto se debe a que los meses de julio y agosto representan el receso vacacional, un periodo durante el cual no se dispersan recursos para ajustar la programación de pagos. Este será el cuarto de cinco depósitos programados durante 2025.

