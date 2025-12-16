¡Guía Completa! Así te inscribirás a la Beca Rita Cetina en 2026

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez confirmó la implementación de un proceso digital único para la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” en 2026. Este esfuerzo marca la inclusión de los estudiantes de primaria pública al programa, cuya cobertura inicial empezó en 2025 enfocada en secundaria.

El Gobierno de México dispuso que el registro para los nuevos beneficiarios se organice en dos fases específicas durante el año. Esta estructura escalonada se definió según el nivel escolar para evitar la saturación de la plataforma digital y mantener un proceso ordenado.

Calendario y Niveles de las Fases de Inscripción en 2026

La primera oportunidad para inscribirse iniciará en enero de 2026 y estará dirigida a alumnos con trayectoria escolar previa. Esta etapa se enfoca exclusivamente en estudiantes que cursan cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

La segunda fase de registro está programada para dar comienzo en septiembre de 2026. Este periodo se alinea de manera estratégica con el inicio del ciclo escolar para recibir a los estudiantes de primero, segundo y tercer grado de primaria.

La beca está destinada únicamente a estudiantes de educación básica que se encuentran inscritos en escuelas públicas. La meta del programa es facilitar un proceso de registro eficiente, sin causar problemas de capacidad en el sistema.

Herramientas digitales y documentación requerida

El registro es obligatorio a través del portal oficial de la Beca Rita Cetina. Es indispensable que los tutores utilicen la herramienta de identidad digital Llave MX para identificarse correctamente en el sistema.

Los solicitantes deben asegurar que la documentación necesaria, como la CURP y los comprobantes de domicilio, esté actualizada y digitalizada para el proceso. Después de enviar el formulario en línea, los datos pasarán por una revisión que validará la inscripción del estudiante en el sistema escolar.