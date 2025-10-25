Registros para la Beca Rita Cetina iniciarán en enero en BCS (Video)

La Secretaría del Bienestar en Baja California Sur (BCS) informó que los registros para obtener la Beca Rita Cetina del próximo ciclo escolar comenzarán en enero de 2026, con un calendario escalonado según el grado escolar. La medida busca mejorar la organización y asegurar que el apoyo llegue a las y los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con la delegación estatal, los primeros registros se abrirán en enero para alumnas y alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. En los meses de septiembre y octubre del mismo año se incorporarán los grupos de primero, segundo y tercero, con el objetivo de atender de manera ordenada todos los niveles de educación básica.

La autoridad federal precisó que la estrategia de registro para la Beca Rita Cetina se fortalecerá mediante la colaboración con instituciones clave como el Sistema de Información y Gestión Educativa (Sige), el Registro Nacional de Población (Renapo) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Estas alianzas permitirán agilizar la verificación de datos y garantizar la transparencia en el proceso.

El personal de la Secretaría del Bienestar destacó que cada trámite deberá realizarse con una CURP certificada, requisito indispensable para validar la identidad de las y los beneficiarios. Además, se implementará un sistema denominado “Llave”, que funcionará como un registro único ciudadano para acceder a los distintos programas federales.